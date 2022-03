Lille-Chelsea, Huitième de finale retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Lille reçoit Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des champions, ce mercredi 16 mars. Voici le programme TV complet.

Mission impossible ? Battus à l’aller (2-0), les champions de France en titre vont devoir renverser une montagne pour se qualifier pour les quarts de finale de la C1. Un véritable exploit qu’il faudra essayer de réussir sans Renato Sanches, blessé lors du nul contre Saint-Etienne (0-0).

Loin d’être abattus, les Nordistes espèrent tout de même réussir à battre les champions d’Europe et du monde. «Depuis le match aller, on a su saisir l’opportunité de gagner deux fois de suite contre Lyon (0-1) et Clermont (4-0) et de ne pas encaisser de but du tout depuis, a confié Tiago Djalo. Je pense donc qu’on est dans une meilleure dynamique, qu’on sait un peu mieux gérer la pression. Mais on peut faire mieux. Même contre une équipe comme Chelsea, on peut faire plus. Nous avons beaucoup de qualités. On doit faire plus et c’est ce qu’on va faire.»

Les Lillois voudront aussi profiter des problèmes des Blues qui doivent gérer la pression en coulisses (gel des avoir du milliardaire Roman Abramovitch suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie). Parmi les restrictions imposées par le gouvernement britannique au club, qui limitent notamment ses revenus, figure une limite de 24.000 euros par match pour organiser les déplacements de l'équipe lorsqu'elle joue à l'extérieur.

«Selon les dernières informations que j'ai reçues, on a un avion. Sinon, on ira en train, sinon, en bus et sinon, je conduirai un minibus, a confié Thomas Tuchel. On ne peut qu'attendre jour après jour, car tout peut changer. Le club est à vendre mais espérons que ça aboutisse. Donc, (on avance) jour après jour, ce qui est une bonne façon de vivre sa vie. Il y a des circonstances sur lesquelles on a aucune influence et cela nous donne la liberté de nous concentrer uniquement sur celles que l'on peut influencer.»

Programme TV

Lille-Chelsea

Huitième de finale retour

Ligue des champions

Mercredi 16 mars

21h sur Canal+ Sport et RMC Sport 1