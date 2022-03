Grand Prix F1 de Bahreïn : Essais libres, qualifications, course… à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix Formule 1 de Bahreïn, première course de la saison 2022, aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Voici le programme TV complet des essais libres, qualifications et course.

Vendredi 18 mars

12h40 : Essais libres 1 sur Canal+ Décalé.

15h40 : Essais libres 2 sur Canal+ Décalé.

Samedi 19 mars

12h40 : Essais libres 3 sur Canal+ Décalé.

15h30 : Qualifications sur Canal+.

Dimanche 20 mars 2022

14h55 : «La Grille» sur Canal+.

16h : le Grand Prix de Bahreïn sur Canal+.

18h : «Formula One, le débrief» sur Canal+.