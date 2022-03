«Je suis parvenu à viser la tête trois fois sur cinq» : l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov a également pris les armes pour défendre son pays

Comme Sergiy Stakhovsky, Alexandr Dolgopolov a rangé sa raquette pour prendre les armes. Retraité depuis le mois de mai dernier, l’ancien joueur de tennis ukrainien a rejoint les rangs de l’armée pour lutter contre l’invasion de son pays par la Russie.

Au début de la guerre, l’ancien n°13 mondial a quitté l’Ukraine pour accompagner et mettre à l’abri sa mère et sa sœur en Turquie. Mais Alexandr Dolgopolov est depuis rentré dans son pays natal et a rejoint Kiev. Un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Il s’est ainsi envolé jusqu’à Zagreb (Croatie) avant de rejoindre la Pologne en voiture puis la capitale ukrainienne pour combattre l’armée russe. «Je suis revenu pour défendre notre pays et aider comme je le peux», a-t-il confié sur son compte Instagram.

Et peu de temps après le début du conflit, il a suivi un entraînement pour apprendre à manier les armes. «Quelques jours après le début de la guerre, j’ai commencé à apprendre l’utilisation des armes (...) Un ancien soldat m’a appris à tirer», a indiqué Alexandr Dolgopolov qui semble plutôt bien se débrouiller. «Je ne suis pas devenu Rambo en une semaine, mais je suis parvenu à viser la tête à une distance de 25 mètres trois fois sur cinq, dans un environnement calme et d’entraînement», a-t-il assuré.

Dans son message, Dolgopolov a également tenu à saluer et remercier les célébrités qui, comme lui, «ont décidé de rester sur le champ de bataille». Il s’en est aussi pris à Vladimir Poutine qu’il a qualifié de «dictateur fou». Alexandr Dolgopolov, qui a mis un terme à sa carrière en mai dernier en raison d'une blessure persistance à un poignet, a enfin promis qu’il combattrait et resterait «jusqu’à la victoire» de l’Ukraine.