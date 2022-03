Ligue des champions : Composition, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur Lille-Chelsea

Battu au match aller par Chelsea (2-0), Lille est condamné à l’exploit, ce mercredi, à domicile en 8e de finale retour de la Ligue des champions pour espérer décrocher sa qualification et poursuivre l’aventure dans la compétition. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable de Lille

Jardim - Celik, Botman, Fonte, Djalo - Gudmundsson, Xeka, André, Bamba - David, Ben Arfa (ou Yilmaz)

L’arbitre

L’Italien Davide Massa a été désigné pour diriger le 8e de finale retour entre Lille et Chelsea. Agé de 40 ans, l’homme au sifflet, qui a arbitré les rencontres entre Bruges et le RB Leipzig (0-5) et entre l’Ajax Amsterdam et le Sporting Portugal (4-2) lors de la phase de poules, sera assisté de ses compatriotes Filippo Meli, Stefano Alassio et Luca Pairetto (4e arbitre). Mais le Transalpin est dans la tourmente depuis ce week-end. Présent dans le camion de la VAR, ce dimanche, pour le match du championnat d'Italie entre le Torino et l’Inter, il a oublié de revenir sur un penalty pour les Turinois. Il devrait ainsi être suspendu pour au moins trois rencontres de Serie A et officier pendant ce temps en Serie B.

Le stade

La rencontre se jouera au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, où les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas perdu cette saison en Ligue des champions. Ils ont concédé le match nul contre Wolfsburg (0-0) et le FC Séville (0-0), avant de s’y imposer contre le RB Salzbourg (1-0).

Le match aller

Il y a trois semaines à Stamford Bridge, le club nordiste a subi la loi du champion d’Europe en titre. Les coéquipiers de José Fonte ont craqué en début de match sur un but de Kai Havertz (8e) avant que Christian Pulisic ne double la mise peu après l’heure de jeu (63e). Ce résultat condamne les Dogues à l’exploit dans leur antre.

Les différents scénarios

Pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, le Losc est dans l’obligation de s’imposer et de marquer au moins deux buts. Battus à l’aller en Angleterre (2-0), les Lillois décrocheront leur billet en cas de victoire par au moins trois buts d’écart, alors qu’un succès par deux buts d’écart serait synonyme de prolongations. Tout autre résultat conduirait à l’élimination du champion de France en titre.

La diffusion TV

Ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Lille et Chelsea sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Sport et RMC Sport 1.