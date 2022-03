Super tie-break : qu'est-ce que cette règle adoptée par tous les tournois du Grand Chelem ?

Les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem de tennis ont annoncé ce mercredi l’adoption du super tie-break.

C’est une révolution. Le comité des quatre grands tournois (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open) a annoncé «la décision conjointe de jouer un tie-break de 10 points à tous les Grands Chelems, lorsque le score atteint six jeux partout dans le dernier set». Un changement qui entrera en vigueur dès la prochaine édition du tournoi parisien, en mai.

Cette règle s’appliquera dès les qualifications des tournois, en simple comme en double, chez les femmes et les hommes mais aussi chez les juniors et dans les tournois en fauteuil roulant.

Mais comment se déroule ce super tie-break ? Concrètement, les joueurs disputeront un tie-break de 10 points lorsqu'ils se retrouveront à 6-6 dans le troisième set pour les femmes et le cinquième pour les hommes.

Pourquoi mettre en place cette règle que seul l’Open d’Australie avait adoptée pour l’heure ? Le Comité explique que ce choix est issu d'une volonté de plus grande cohérence dans les règles du jeu et «afin d'améliorer l'expérience des joueurs et des fans.»