6 nations : Le XV de France sacré contre l’Angleterre si…

Douze ans plus tard, le XV de France entrevoit le Grand Chelem et le sacre dans le tournoi des 6 nations. Vainqueur de ses quatre premiers matchs, l’équipe de Fabien Galthié n’est plus qu’à une victoire du couronnement. Et elle devra finir le travail, ce samedi, face à l’Angleterre, pour succéder au pays de Galles et renouer avec son glorieux passé.

Dans ce tournoi 2022, aucune nation n’a résisté aux Tricolores. L’Italie, puis l’Ecosse, l’Irlande et enfin le pays de Galles sont tombés face aux coéquipiers d’Antoine Dupont. Et avec ce sans-faute, ils occupent la tête du classement avec 18 points, devant l’Irlande (16 points).

S’ils touchent au but, tout reste encore à faire pour les Bleus, qui ne devront pas se manquer lors du «crunch» et la venue du XV de la Rose au Stade de France (21h). Et la pression pourrait être d’autant plus grande sur leurs épaules si l’Irlande s’impose contre l’Ecosse un peu plus tôt dans la journée (17h45).

Le XV de France sera assuré d’être titré, et de réaliser le Grand Chelem par la même occasion, s’il bat l’Angleterre peu importe le résultat du XV du Trèfle. Un match nul pourrait également suffire si les Irlandais ne battent pas les Ecossais. Il pourrait aussi être sacré s’il s’incline avec le bonus défensif et que l’Irlande fait match nul ou perd sans bonus offensif. Enfin, il remportera son premier 6 nations depuis 2010 s’il s’incline sans bonus et que les Irlandais concèdent eux aussi une défaite sans bonus.

Le XV de France titré si…

- Victoire contre l’Angleterre peu importe le résultat de l’Irlande

- Match nul contre l’Angleterre et l’Irlande ne gagne pas contre l’Ecosse

- Défaite avec le bonus défensif contre l’Angleterre et match nul ou défaite de l’Irlande sans bonus offensif

- Défaite sans bonus contre l’Angleterre et défaite sans bonus de l’Irlande