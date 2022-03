Boxe : Mike Tyson vend des bonbons au cannabis en forme d’oreille

Mike Tyson a mis en vente des bonbons au cannabis en forme d’oreille. Une référence à son mythique combat de boxe contre Evander Holyfield.

En 1997, à Las Vegas, pour la revanche de leur premier rendez-vous remporté par The Real Deal, les deux américains s’étaient retrouvés pour le titre de champion du monde WBA des poids lourds. Mais lors de cette revanche, Iron Mike a complètement pété les plombs et a arraché un bout de cartilage de l’oreille de son adversaire.

Vingt-cinq ans plus tard, l’ancienne terreur des rings, qui a fait un retour en exhibition en novembre 2020 contre Roy Jones Jr, a décidé de «rendre hommage» à ce geste d’une manière bien particulière. Il a en effet lancé les «Mike Bites». Traduction : «Mike mords».

Il s’agit de petits bonbons en forme d’oreille avec un bout arraché en référence à ce fameux combat donc.

Tyson 2.0, la société spécialisée dans le cannabis de Mike Tyson, avait été créée en novembre 2021. Ces friandises devraient faire fureur auprès des fans de la légende de la boxe.

Pour rappel, Mike Tyson et Evander Holyfield s’étaient réconciliés des années plus tard. Dans un spot publicitaire, Iron Mike venait rendre visite à The Real Deal pour lui rendre son bout d’oreille. Reste désormais à savoir si «Holy» goûtera ces bonbons.

