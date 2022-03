Everton-Newcastle : un militant pour l’environnement s’invite sur la pelouse et s’attache à un poteau

Une scène incroyable. Un homme est entré sur la pelouse du Goodison Park pendant le match Everton-Newscastle ce jeudi soir et s’est accroché à un poteau avant d’être délogé par des stadiers.

Alors que tout s’était bien passé lors de la première période, le match a connu quelques minutes de perturbations après le coup d’envoi de la deuxième période. Pour cause, un jeune activiste a fait son apparition pour défendre l’environnement.

L’intrus, nommé Louis et âgé de 21 ans, s’est dirigé vers les buts avant de s’accrocher par la tête au poteau droit à l’aide d’une lien en plastique. Il a été libéré par les stadiers.

This evening, Louis, a 21 year-old supporter of Just Stop Oil, locked on to the goalpost at Goodison Park wearing a Just Stop Oil t-shirt, causing the referee to briefly stop play.





