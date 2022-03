Formule 1 : Pourquoi Sebastian Vettel ne participera pas au Grand Prix de Bahreïn

Il ne sera pas au volant de son Aston Martin. Sebastian Vettel ne participera pas au premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, de vendredi à dimanche, après avoir été testé positif au Covid-19. Le pilote allemand sera remplacé par son compatriote Nico Hülkenberg.

C’est la première fois depuis 2007 que Sebastian Vettel ne prend pas part à l’ouverture de la saison de Formule 1.

Contraint de s’isoler, il assistera de loin à la performance de son écurie et du duo composé donc de Lance Stroll et Nico Hülkenberg.

Et sa participation au Grand Prix de d’Arabie saoudite, programmée la semaine prochaine, reste en suspens. Il devra être testé négatif à la fin de son isolement pour espérer retrouver sa place.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.





Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 17, 2022