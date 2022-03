Lia Thomas, nageuse transgenre, s'impose dans le championnat universitaire américain

C'est la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire (NCAA). Lia Thomas, représentant l'université de Pennsylvanie, s'est adjugée la finale du 500 yards nage libre féminin (environ 457 mètres) du championnat universitaire américain de natation.

Son cas emblématique divise l'opinion américaine et la controverse entourant ses performances a pris une certaine ampleur, dans le monde sportif outre-Atlantique.

En effet, les détracteurs de Lia Thomas lui reprochent de bénéficier d'un avantage physiologique injuste.

A l'opposé, ses défenseurs estiment qu'elle devrait être autorisée à concourir librement en tant que femme.

Lia Thomas, qui a déjà concouru en tant qu'homme, n'a cure des critiques et reste focalisée sur ses objectifs sportifs.

«J'essaie de me concentrer sur ma natation, ce que je dois faire pour me préparer pour mes courses et j'essaie de bloquer tout le reste», affirme-t-elle.