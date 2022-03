Moto GP : Fabio Quartararo et Johann Zarco sur le podium du Grand Prix d’Indonésie

Sur une piste détrempée, Fabio Quartararo, parti en pole position, a terminé à la 2e place du Grand Prix Moto GP d'Indonésie derrière le Portugais Miguel Oliveira. Johann Zarco est également monté sur le podium en signant une belle 3e place.

Malgré le retard d’une heure, en raison des fortes pluies, le spectacle était au rendez-vous sur le nouveau tracé de Mandalika. Et il a été assuré en grande partie par les Français. Pourtant, ces conditions sont loin de plaire à Fabio Quartararo. Mais il n’est pas champion du monde en titre pour rien.

Auteur de la pole, le Niçois a pris un bon départ avant de rapidement rétrograder à la 5e place. Il pouvait alors craindre de revivre le scénario du Grand Prix au Qatar, où il avait terminé à une décevante 8e place. Mais la suite a été cette fois complètement différente.

Au fil des tours, il est parvenu à remonter à la 2e place sans toutefois revenir sur Miguel Oliveira, qui a décroché sa 4e victoire en Moto GP. Même s'il aurait pu se mêler à la lutte pour la victoire si la course n’avait pas été raccourcie (20 tours au lieu de 27).

Miguel Oliveira remporte une course dantesque marquée par un retard de 2 heures avec une pluie battante @FabioQ20 et @JohannZarco1 terminent sur le podium #IndonesianGP #MotoGP pic.twitter.com/7auchsjSCY — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) March 20, 2022

Cela ne l'a pas empêché de laisser éclater sa joie à l’arrivée, célébrant cette 2e place avant toute son équipe. «Je ne m’attendais pas à ça. Mais dès le tour de chauffe, j’ai senti quelque chose en plus alors que j’ai du mal quand il pleut. J’étais beaucoup mieux, j’ai vu une opportunité et j’y suis allé. C’est la première fois que je roule aussi bien sur piste mouillée. Je suis très content car on a trouvé quelque chose et j’ai apprécié», s’est félicité Fabio Quartararo.

Avec cette 2e place, il remonte au 3e rang du classement du championnat du monde à trois points du leader Enea Bastianini, 11e en Indonésie, et une unité de Brad Binder. Johann Zarco pointe lui à la 5e place après être monté sur la 3e marche du podium.

En difficulté au moment de s’élancer, il a su maintenir un rythme impressionnant pour terminer derrière Oliveira et son compatriote. «C’était compliqué de dépasser. Je perdais du temps sur les sorties. Quand la piste était libre avec personne devant, j'étais le plus rapide. Mais cette troisième place, je prends !», a-t-il lancé à l’arrivée. Et Zarco ainsi que Quartararo tenteront de faire aussi bien voire mieux dans quinze jours en Argentine.