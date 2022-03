Vidéo : le combat de Badr Hari arrêté à cause d’une bagarre générale

Une impressionnante et terrifiante bagarre générale a éclaté samedi pendant le combat entre Badr Hari et Arkadiusz Wrzosek au Glory 80. La soirée de kickboxing a été arrêtée.

Des images choquantes et honteuses. Alors que les deux combattants venaient de disputer deux rounds dans leur revanche (victoire de Wrzosek lors du premier affrontement), des affrontements ont eu lieu dans la Trixxo Arena à Hasselt, en Belgique.

Selon plusieurs sources sur place, les échauffourées auraient commencé lorsque des hooligans polonais ont jeté des projectiles sur des supporters belgo-marocains. Ces derniers ont alors répliqué, entraînant cette fameuse bagarre générale alors que Badr Hari et Arkadiusz Wrzosek étaient dans leur coin. Le Marocain venait d'encaisser un Knockdown.

Badr Hari vient d’être mis knock-down à la fin du second round ! #GLORY80 pic.twitter.com/Y0rUAlZNRp — La Sueur (@LaSueur_off) March 19, 2022

Les supporters marocains et polonais se sont jetés des chaises et envoyé des coups comme on peut le voir sur la vidéo ! pic.twitter.com/otg24fAmH7 — DM SPORT (@dmsportofficiel) March 19, 2022

La salle est actuellement à moitié vide. #GLORY80 pic.twitter.com/Mfwn5ZS2Gh — La Sueur (@LaSueur_off) March 19, 2022

Dans un communiqué, l'organisation Glory a réagi. Elle a condamné fermement ces incidents, affirmant que c'est la première fois qu'un tel drame se produit lors de son événement.

«En préparation et pendant l'événement GLORY 80 à la Trixxo Arena à Hasselt, en Belgique, GLORY a travaillé avec les autorités locales et a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer les précautions et procédures de sécurité sur place, peut-on lire. Malheureusement, un groupe d'individus mal intentionnés a assisté à l'événement. Ils ont manifesté un comportement dangereux. Et dans le cadre de la sécurité du public et à la demande des autorités locales, GLORY a arrêté l'événement.»

L'organisation Glory, qui a donc vu son main-event (Jamal Ben Saddik) annulé, s'est dit attristée par «ces violences irresponsables». «Ces individus ont tenté de ternir l'image du sport que nous et des millions de fans à travers le monde aimons. Ce type de comportement n'a pas sa place dans notre sport ou lors de nos événements», ajoute le communiqué.

