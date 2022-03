Vidéo : Le somptueux but de Florian Thauvin, André-Pierre Gignac lui aussi buteur

André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont encore porté les Tigres vers la victoire. Si Gignac a ouvert le score face au rival du CF Monterrey, comptant pour la 11e journée du tournoi de clôture du championnat du Mexique, Thauvin a inscrit un but somptueux pour sceller le succès de son équipe (2-0).

L’ancien Marseillais commence à prendre ses marques sous le maillot des Tigres. Après avoir connu des débuts difficiles, depuis son arrivée l’été dernier, en raison notamment des blessures, le champion du monde 2018 est en très grande forme ces dernières semaines avec cette 3e réalisation en quatre matchs. Et quel but !

Florian Thauvin a trouvé le chemin des filets d’une magnifique frappe lointaine le long de la ligne de touche, qui a surpris le gardien du CF Monterrey (76e). Et l’ancien Marseillais a fêté son but en retirant son maillot avant de l’exhiber au public en liesse comme Lionel Messi l’avait fait lors d’un Clasico ainsi que Nabil Fékir au cours d’un derby entre Lyon et Saint-Etienne.

Avant lui, c’est son compère André-Pierre Gignac qui a donné l’avantage aux Tigres quelques minutes plus tôt. L’attaquant tricolore a décoché une frappe aux abords de la surface qui n’a laissé aucune chance au portier adverse (69e). Avec ce nouveau but, Gignac a confirmé sa forme étincelante, lui qui a marqué lors de ses huit derniers matchs.

Avec ce nouveau succès, les Tirgres, qui ont remporté six de leurs sept derniers matchs (1 nul), occupent la 2e place du classement à deux points du leader Pachuca, qu’ils affronteront début avril (8 avril).