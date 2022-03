Vidéo : Thor Bjornsson, La Montagne de Game of Thrones, envoie Eddie Hall au tapis

Thor Bjornsson, connu pour le personnage «La Montagne» dans la série Game of Thrones, s’est imposé samedi contre Eddie Hall, dans un super combat de boxe.

L’affrontement entre les deux hommes les plus forts de la planète a donc vu l'Islandais s’imposer aux points face à l'Anglais par décision unanime.

Agé de 33 ans, Thor Bjornsson, et ses 152 kg, a envoyé par deux fois au tapis son adversaire (142 kg) durant ce combat disputé en six rounds.

Thor drops Eddie Hall again in the final round. Eddie gets up on about 2 Thor wins wide on points.





It was the more side of the head, not the back by the way and that was due to Hall turning away. #eddievsthor #ThorVsEddie pic.twitter.com/vnr2lYATsu

— Roy (@BoyReattie) March 19, 2022