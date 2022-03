«Comme une aiguille qu’on appuie» : Rafael Nadal en difficulté respiratoire lors de sa finale perdue à Indian Wells

Rafael Nadal a connu sa première défaite de l’année. Invaincu en 2022, l’Espagnol s’est incliné, dimanche, en finale du Masters 1000 d’Indian Wells face à l’Américain Taylor Fritz (6-3, 7-6). Et durant la rencontre, le dernier vainqueur de l’Open d’Australie a rencontré des problèmes respiratoires.

Rafael Nadal n’était pas dans les meilleures conditions physiques pour décrocher un quatrième titre à Indian Wells. Après son marathon victorieux en demi-finale, contre son compatriote Carlos Alcaraz, il a commencé à avoir des douleurs. Et elles n’ont pas disparu au moment d’affronter l’Américain. «J’avais mal. J’ai du mal à respirer. Je ne sais pas si c’est au niveau des côtes... Quand je respire, quand je bouge, c’est comme une aiguille qu’on appuie. Et ce n’est pas seulement la douleur, ça affecte ma respiration», a-t-il concédé à l’issue de la rencontre.

Et la douleur était si intense qu’il a fait appel à deux reprises au kiné. La première fois, il est même allé au vestiaire pendant cinq minutes. Mais cela n’a rien changé. «J’ai fait de mon mieux. Mais ce n’était pas mon jour. Ça arrive. C’a été dur de jouer une finale comme celle-ci. J’ai essayé jusqu’à la fin. Je suis triste parce que je n’ai pas vraiment pu lutter. C’est déjà dur de ressentir ça en temps normal mais en finale c'est très moche», a-t-il confié.

Et bien que forcément déçu, il a tenu à féliciter son adversaire pour sa victoire. «Il est évident que je n'ai pas été capable de faire les choses normales aujourd’hui. J’ai essayé, mais j’ai perdu contre un grand joueur», a-t-il déclaré. Il espère néanmoins pouvoir rapidement remédier au problème avant d’attaquer la saison sur terre battue, avec dans sa ligne de mire un 14e titre à Roland-Garros dans deux mois.

«Les deux derniers mois ont été ont été incroyables, inoubliables. Je profite de choses que je n’aurais jamais pensé pouvoir vivre à nouveau. Mais maintenant, c’est le moment d’essayer de résoudre ce problème le plus vite possible, pour bien démarrer sur la terre battue. J’espère être prêt», a lancé Rafael Nadal, quelque peu inquiet. «Ce qui me préoccupe, c’est ce qui va se passer, ce que je dois faire pour récupérer et combien de temps ça va prendre», a-t-il conclu. Des interrogations légitimes.