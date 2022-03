Guerre en Ukraine : les boxeurs Lomachenko et Usyk autorisés à quitter l'armée ?

Les boxeurs ukrainiens Oleksandr Usyk et Vasyl Lomachenko, qui ont pris les armes pour défendre leur pays contre l’invasion russe, auraient reçu l’autorisation de quitter le pays pour disputer leurs combats.

Alors qu’ils étaient rentrés en Ukraine pour s’impliquer dans la défense de leur nation fin février, les deux champions du monde de boxe auraient obtenu la permission du ministre de la Culture pour affronter respectivement Anthony Joshua et George Kambosos Jr. Une information révélée par le promoteur Bob Arum.

«Le gouvernement ukrainien coopère avec nous pour Lomachenko et Usyk, a confié le fondateur de Top Rank à Fanatics View. Ils réalisent que c’est un extraordinaire coup de publicité pour eux de pouvoir les laisser revenir d’Ukraine, de s’entraîner et de prendre part à des combats pour des titres face à Kambosos et Joshua.»

Le promoteur affirme toutefois qu’il ne connaît pas la position des deux boxeurs. «En tout cas, je ne sais pas quelle est la position de l'un ou de l'autre, s'ils accepteront l'offre du ministre ukrainien de la Culture afin qu'ils puissent sortir et s'entraîner pour les combats», a-t-il ajouté.

Pour rappel, Oleksandr Usyk détient les ceintures WBA, WBO, IBF et IBO des poids lourds après avoir battu Anthony Joshua. Une revanche est attendue entre les deux hommes. Un affrontement avec Tyson Fury, qui possède la ceinture WBC de la catégorie, a même été évoqué.

De son côté, Vasyl Lomachenko avait perdu ses titres WBA et WBO aux points contre Teofimo Lopez en 2020. Ce dernier les a perdus contre George Kambosos Jr. Un combat entre «Loma» et Kambosos doit être organisé prochainement en Australie.

