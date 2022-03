UFC : un événement bientôt en France ?

Lors de l’UFC Fight Night de Londres samedi, Dana White, patron de l’UFC, a confié que la prestigieuse organisation de MMA passera à Paris en 2022.

«Nous sommes vraiment concentrés sur le fait de venir à Paris et de faire un combat en France, a-t-il assuré à RMC Sport. On le souhaite depuis longtemps. C’est un peu comme organiser un combat à New York. Il y a beaucoup d’excitation, je pense que ça peut être incroyable. Je suis impatient. Ce serait aussi ma première fois à Paris, je n’y suis jamais allé. Donc j’ai vraiment hâte. Ce sera pour quand ? Cette année !»

Alors que le MMA a été légalisé en France en janvier 2020, l’UFC n’a pas pu venir poser ses valises en France notamment à cause de la crise sanitaire et des restrictions liées au Covid-19.

Un crève-cœur pour de nombreux fans alors que dans le même temps Ciryl Gane était en train de monter en puissance dans la discipline.

Battu par Francis Ngannou en janvier dernier, le Français remontera peut-être dans l’octogone à l’occasion de la venue de l’UFC à Paris du coup.

En attendant, c’est le Bellator, autre organisation américaine de MMA qui sera à l’Accor Arena de Paris le 6 mai prochain.

