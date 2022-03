UFC : une star du MMA évite un massacre lors d’un vol à main armée

Kevin Holland, combattant de l’UFC, a empêché un massacre dans un restaurant de Houston aux Etats-Unis.

Il y a quelques jours, cette star du MMA a maîtrisé, avec l’aide de deux personnes, un homme armé qui a fait irruption dans un restaurant de la ville du Texas. Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Selon les informations d’Ariel Helwani, spécialiste MMA, Kevin Holland a réussi à plaquer l’homme au sol. Avec les deux autres personnes présentes, ils l’ont désarmé en attendant la police.

A gunman opened fire in a Houston restaurant last night. 40-50 ppl were inside, per reports.





3 men immediately took the gunman down, subdued him and took his gun away. No one was injured.





One of those heroes? KEVIN HOLLAND, I’m told. He did it again.https://t.co/V9mbH7Nddd

— Ariel Helwani (@arielhelwani) March 15, 2022