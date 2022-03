Paris 2024 : Rudy Gobert réagit à son tour au choix de la salle pour le tournoi préliminaire de basket aux JO

Un soutien de taille. Après Evan Fournier et Nicolas Batum, Rudy Gobert s’est exprimé à son tour à propos de la salle choisie pour la phase préliminaire du basket pour les JO de Paris 2024 dans le Hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Le pivot du Jazz d’Utah, qui venait de s’imposer dans la nuit de dimanche à lundi avec son club face aux Knicks de New York, regrette que les décisions aient été prises sans que les joueurs de l’équipe de France de basketball ne soient consultés. Et il reconnaît que le choix de faire jouer le tournoi préliminaire dans un hangar est loin d’être idéal pour les joueurs.

«C'est dommage. On ne m'a pas fait part de ces conversations en interne et de ces prises de décisions. C'est une opportunité manquée pour moi. J'espère qu'ils vont prendre les bonnes décisions et faire en sorte qu'il y ait quand même un peu de respect pour notre sport. Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote, donc ça n'a pas de sens», explique-t-il.

Médaillé d’argent aux JO de Tokyo avec ses coéquipiers de l’équipe de France de basketball, Rudy Gobert a précisé ne pas vouloir opposer son sport aux autres. Pour lui, «aucun sport n’est pas important». Mais ce choix est clairement décevant à ses yeux, et il regrette que d’autres solutions ne soient pas envisagées.

«On espère que des conversations sont en cours. C'est clair que c'est un petit manque de respect quand même. Un petit manque de respect pour notre sport et ce que notre équipe est en train d'accomplir ces dernières années. Ultimement un peu pour nos fans aussi, parce qu'on a quand même énormément de fans de basket en France. Les Jeux Olympiques à la maison, c'est une fois dans une vie, une fois dans une carrière. C'est dommage de ne pas maximiser cette expérience», conclut-il.