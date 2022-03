Vidéo : Antoine Griezmann a fêté son anniversaire avec les Bleus à Clairefontaine

Les Bleus se sont retrouvés, ce lundi, à Clairefontaine, pour le premier rassemblement de l’année. Antoine Griezmann était bien évidemment présent et il a profité de ces retrouvailles pour célébrer son 31e anniversaire avec ses coéquipiers.

Cette journée n’était pas seulement particulière pour Jonathan Clauss, Christopher Nkunku et William Saliba, convoqués pour la première fois en équipe de France pour les deux rencontres amicales contre la Côte d’Ivoire (vendredi à Marseille) et l’Afrique du Sud (mardi prochain à Lille). Elle l’était aussi pour l’attaquant français. Dans une très bonne ambiance, le champion du monde 2018 a soufflé ses bougies à la fin du dîner en compagnie de ses partenaires.

Et dans un discours, il n’a pas caché sa joie d’être en équipe de France et de partager ce moment avec eux. «Merci beaucoup, c’est un honneur et un plaisir d’être ici. J’ai pu profiter de la famille ce matin et ce soir je suis avec vous pour jouer en équipe de France, l’une de mes plus grandes fiertés dans ma carrière. J’espère en fêter encore plusieurs ici», a-t-il lancé.

En leader de cette équipe, il a également souhaité la bienvenue au trois nouveaux tricolores. «Je souhaite la bienvenue aux nouveaux. J’aurais un beau cadeau d’anniversaire avec trois belles chansons», a-t-il lâché en référence au bizutage musical réservé aux nouveaux appelés.

Mais ce n’était pas le seul cadeau auquel il a eu droit. A son arrivée dans le courant de la journée, il avait réclamé un gâteau au chocolat. «Ce soir, il y a mon gâteau. J’espère qu’il y aura un peu de chocolat dans le gâteau, pas qu’un fraisier là», avait-il glissé dans un sourire. Et sa demande a bien été entendue avec un délicieux entremets au chocolat concocté par le pâtissier des Bleus.