Équipe de France : pourquoi Kylian Mbappé a boycotté les sponsors des Bleus

Mardi, c’était jour d’opérations marketing et de rencontres avec les sponsors pour les joueurs de l’équipe de France. Tous les Bleus se sont pliés à l’exercice qu’ils n’affectionnent pas particulièrement. Sauf un : Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore a refusé d’y participer pour diverses raisons.

Les appels de Noël de Le Graët n’y ont rien changé. Retenu au siège de la FFF, le président de la Fédération a tenté de convaincre le joueur du PSG de revenir sur sa décision et de rejoindre ses partenaires. Mais l’ancien monégasque n’a rien voulu entendre et il est resté dans sa chambre de Clairefontaine.

Si l’absence de la star des Bleus n’a évidemment pas du tout plu aux différentes marques, Kylian Mbappé ne voulait pas que son image soit associée à certains partenaires de l’équipe de France. Il a ainsi suivi les conseils de son avocate Delphine Verheyden qui lui aurait suggéré de ne pas participer à ces opérations commerciales. Le clan du natif de Bondy estime que certains sponsors posent des problèmes éthiques et moraux.

Il s’interroge également sur la redistribution des revenus générés par les Bleus. Kylian Mbappé, dont tous les droits à l’image financent des associations caritatives, et son entourage souhaiteraient voir ces revenus profiter en grande partie au «football d’en bas», autrement dit au football amateur. Ce sujet des sponsors et du droit à l'image avait déjà été abordé il y a plusieurs mois par l’avocate du joueur avec la FFF. Mais elle ne semble pas avoir obtenu les réponses qu’elle espérait.

C’est pour ces raisons qu’un boycott a été décidé. Et il pourrait créer un précédent et inciter d’autres joueurs à refuser à leur tour à ces opérations, bien qu’ils signent un document dans lequel ils s'engagent à honorer les partenaires des Bleus et à ce que leur image soit utilisée à titre collectif. De son côté, la FFF prend le temps de réfléchir aux suites à donner à cette affaire sans précédent.