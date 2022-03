Boxe : un homme sort une arme devant Mike Tyson dans un comedy club (vidéo)

Lors d’une soirée à Hollywood, un homme a sorti une arme à feu à quelques centimètres de Mike Tyson.

Scène complètement folle. Alors qu’il était de passage dans un comedy club mardi, le boxeur américain, à la retraite, a été provoqué par un homme qui voulait se battre avec lui. Selon la vidéo relayée par TMZ, l’homme en question voulait «améliorer son statut» en affrontant «Iron Mike».

Comme on peut l’apercevoir sur les images, le champion du monde des poids lourds dans les années 1980 et 1990 est d’abord assis au premier rang, juste devant la scène. Interpellé par la personne en question, l’Américain n’a pas répondu aux provocations et a préféré engager une discussion pour faire descendre la tension.

C’est à ce moment que l’homme en question, visiblement très énervé, a décidé de sortir une arme à feu et de menacer l’humoriste.

Plus de peur que de mal, quelques secondes après, l’intrus s’est calmé et a obtenu une consolation avec un câlin de la part de Mike Tyson.

