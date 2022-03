Equipe de France : Kylian Mbappé sera-t-il sifflé au Vélodrome ?

Près de six ans plus tard, l’équipe de France est de retour à Marseille. Les Bleus affrontent la Côte d’Ivoire, ce vendredi, au stade Vélodrome en match amical. Et si Mattéo Guendouzi ainsi que William Saliba évolueront «à domicile», le Parisien Kylian Mbappé pourrait être sifflé par le public marseillais.

La dernière fois que l’équipe de France a joué dans l’enceinte marseillaise, c’était en demi-finale de l’Euro 2016 contre l’Allemagne (victoire 2-0). A cette époque, Kylian Mbappé n’avait pas encore 18 ans et surtout il n’était pas international. C’est donc la première fois qu’il va fouler la pelouse du Vélodrome avec le maillot tricolore sur les épaules. Et en tant que joueur du PSG, il peut s’attendre à un accueil houleux en raison de la rivalité entre le club de la capitale et l’OM.

Le n°7 parisien, qui totalise six buts avec Paris face au club phocéen, pourrait même être sifflé, surtout à moins d’un mois du Classique entre les deux équipes en Ligue 1. Même si Didier Deschamps ne veut pas y croire. «Je n’ose même pas l’imaginer. S’il y en a deux qui sifflent, ce serait deux de trop, mais on retiendra autre chose», a confié le patron des Bleus dans un entretien accordé à La Provence. Et le sélectionneur de rappeler une chose essentielle : «Ce sont des joueurs de l’équipe de France ; à partir du moment où les supporters viennent voir un match des Bleus, la logique veut qu’ils soient derrière eux», a-t-il lancé.

Reste à savoir si le message sera entendu par le public marseillais, qui avait joué un rôle primordial lors de la qualification des Bleus pour la finale de l’Euro 2016 aux dépens de l’équipe d’Allemagne. «L’apport du public a été essentiel. Il y a eu le succès et la communion. Cette victoire n’est pas un titre et nous a juste permis d’accéder à la finale. Mais ça fait partie des très bons souvenirs», s’est remémoré Didier Deschamps. Une ambiance que les champions du monde espèrent connaître à nouveau face à la Côte d’Ivoire.