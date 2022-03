JO 2024 : Face à la polémique, le basket ne se jouera pas au Parc des expositions

Ils ont obtenu gain de cause. Face à la grogne de plusieurs joueurs de l’équipe de France, les organisateurs des JO 2024 de Paris et la Fédération internationale ont renoncé, ce jeudi, à organiser le tournoi olympique de basket au Parc des expositions.

D’Evan Fournier à Rudy Gobert, de nombreux tricolores avaient exprimé leur mécontentement et leur colère quant au choix de ce site de la porte de Versailles pour accueillir les phases finales. Ils étaient allés jusqu’à évoquer un manque de respect.

«Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport collectif le plus populaire aux JO, être envoyé dans le parc expo ? Plafond trop bas, salle pas adaptée», avait tweeté Fournier. «Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote», avait ironisé de son côté Gobert.

Mais ils n’y mettront finalement pas les pieds, les organisateurs ayant décidé de faire machine arrière. Un changement justifié par des raisons techniques. «Les résultats des dernières études techniques ont conduit Paris 2024 et la FIBA à ne pas conserver le site, en raison des spécificités propres à la pratique du basketball», ont indiqué le Cojo et la Fiba dans un communiqué. Les toutes dernières études concernant «la lumière» en particulier n'ont pas donné satisfaction, a précisé le Comité d’organisation.

Alors que les épreuves se tiendront pour les hommes et les femmes à Bercy à partir des quarts de finale, un nouveau site va devoir être trouvé. «Paris 2024 et la FIBA - en lien avec les parties prenantes - ​​vont poursuivre leur collaboration étroite pour identifier un nouveau site de compétition pour la phase préliminaire, qui répondra aux exigences olympiques», ont confié le Cojo et la Fiba.

Selon L’Equipe, la nouvelle Arena de la porte de la Chapelle, dont la livraison est prévue pour septembre 2023, tiendrait la corde. Mais elle accueille déjà le badminton et la gymnastique rythmique. Le casse-tête ne fait donc que commencer.