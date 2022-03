UFC : Jorge Masvidal risque jusqu’à 15 ans de prison après sa bagarre de rue avec Colby Covington

Jorge Masvidal, combattant de l’UFC, a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi à Miami pour violences en pleine rue contre Colby Covington, qui l’a récemment battu.

La revanche a eu lieu à l’extérieur. Début mars, les deux anciens meilleurs amis, devenus ennemis, s’étaient affrontés à l’UFC 272. Et visiblement, la tension n’est pas retombée depuis la victoire de Covington.

«Gamebred» aurait violemment agressé son ancien partenaire d’entraînement et colocataire devant un restaurant de Miami. Selon ESPN et The Athletic, Jorge Masvidal devra s'acquitter de 15.000 dollars (environ 13.6500 euros) pour être libéré sous caution.

A l'origine de cette bagarre, des insultes de Colby Covington au sujet de la relation entre son rival et ses enfants. La victime a ainsi confié à la police que son agresseur lui aurait dit de «ne plus parler de ses enfants».

Khabib défend Masvidal

Selon le rapport de police, Masvidal aurait frappé deux fois Covington au visage (à la bouche et à l’œil) devant le restaurant Papi Steak à Miami Beach. Covington aurait notamment eu une dent cassée.

La victime a aussi fait état d'environ 15.000 dollars (13.500 euros) de dégâts sur une montre Rolex en valant six fois plus (90.000 dollars, soit 82.000 euros environ).

A noter que Masvidal risque 15 ans de prison pour cette bagarre de rue.

Si cette histoire fait beaucoup parler, une star de l’UFC a pris la défense de Jorge Masvidal : Khabib Nurmagomedov. «Ce n’est pas parce que tu es plus fort que quelqu’un dans l’octogone que tu peux te permettre d’insulter ses enfants, a confié le Daghestanais. (…) Tu t’es fait attaquer par un combattant de ton niveau et de ta taille et tu portes plainte ?!». Khabib a d’ailleurs appelé «tous les poids welters à boycotter Colby.»

