Vidéo : Karim Benzema propriétaire d’une voiture produite en seulement cinq exemplaires

Karim Benzema possède une impressionnante collection de voitures. Il est notamment l’heureux propriétaire d’une Bugatti Veyron «Pur Sang» produite en seulement cinq exemplaires et dont il n’a aucune intention de se séparer.

Ferrari, McLaren, Audi, Lamborghini ou encore Bugatti. Le garage de l’attaquant français du Real Madrid regorge de bolides qu’il partage régulièrement sur les réseaux sociaux et conserve précieusement dans la capitale espagnole.

En fin d’année, l’international tricolore, amoureux des belles cylindrés depuis son plus jeune âge, avait d’ailleurs évoqué sa passion dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube, en faisant découvrir une grande partie de sa collection.

Et parmi toutes ses voitures, s’il y en a une dont il est fier, c’est la Bugatti Veyron, qu’il a acquise il y a quelques années et qu’il considère comme une œuvre d’art quasiment unique. «Il faut la garder parce qu’il n’y en a que cinq. Au bout d’un moment il en restera qu’une et ce sera la mienne», a-t-il confié dans l’émission Turbo.

Karim Benzema aime les belles voitures et ça se voit ! RDV ce dimanche dans TURBO https://t.co/N8UkMx2K1O#TURBO35ANS pic.twitter.com/avwJlQL2w9 — TURBO M6 (@turbofr) March 23, 2022

En raison de sa rareté et de sa conception, le prix de cette Bugatti s’est considérablement envolé sur le marché de l’occasion. Alors qu’elle coûtait aux alentours de 1,4 million d’euros à sa sortie en 2007, elle est désormais estimée à près de 3 millions d’euros.