Vidéo : Thierry Henry conspué par les Irlandais, qui n’ont pas oublié sa main

Il n’est toujours pas le bienvenu en Irlande. Plus de douze ans après sa fameuse main avec l’équipe de France, Thierry Henry a été copieusement sifflé, ce samedi, par les supporters irlandais.

L’ancien attaquant tricolore était en déplacement à l’Aviva Stadium avec la Belgique pour un match amical face à l’Irlande (2-2). Et l’adjoint de Roberto Martinez a eu droit à un accueil pour le moins austère de la part des milliers de supporters présents dans les tribunes.

Peu avant la demi-heure de jeu, alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le visage de Thierry Henry est apparu dans les écrans géants du stade. Il a alors été bruyamment conspué. Les Irlandais n’ont pas oublié et ne lui ont surtout pas pardonné sa main en barrages de la Coupe du monde 2010.

A warm welcome to Dublin for Thierry Henry… pic.twitter.com/HAm2UwMKWO — Nathan Murphy (@nathanmurf) March 26, 2022

Opposés à l’Irlande en novembre 2009, les Bleus s’étaient imposés à l’aller à Dublin grâce à but de Nicolas Anelka. Mais le match retour au Stade de France a été beaucoup plus compliqué pour les hommes de Raymond Domenech. Menés depuis la demi-heure de jeu, ils ont arraché le match nul en prolongations sur un but de William Gallas après un contrôle de la main de Thierry Henry (1-1).

Cette qualification pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud avait suscité de nombreuses polémiques. Elle avait surtout accouché d’une élimination dès la phase de groupes et du fiasco de Knysna toujours dans les mémoires.