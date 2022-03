Equipe de France : Qui sont les meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus ?

Thierry Henry est toujours assis sur le trône des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France. Avec 51 buts, l’ancien Gunner devance Olivier Giroud et Antoine Griezmann, qui a dépassé Michel Platini pour compléter le podium. Mais il est de plus en plus menacé.

Quatre buts séparent Henry de Giroud, qui totalise 47 réalisations depuis ses débuts en Bleu en 2011. Et l’ancien montpelliérain, qui a à nouveau trouvé le chemin des filets pour son retour en équipe de France face à la Côte d'Ivoire (2-1), ne cesse de rapprocher de «Titi», qui a mis un terme à sa carrière internationale, au lendemain de la débâcle à la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 (123 sélections).

Et Olivier Giroud a fait de ce record l’un de ses objectifs d’ici la fin de sa carrière. «Maintenant on va regarder vers le haut sans se fixer de limites», avait-il déclaré après être passé, en octobre 2020, devant Michel Platini, dont le compteur affiche 41 buts en 72 sélections.

Le triple Ballon d’or, qui évolué avec les Tricolores de 1976 à 1987, a longtemps occupé la tête de ce classement avant d’être doublé par Henry, Giroud puis Antoine Griezmann.

Le natif de Mâcon, qui a porté le maillot des Bleus pour la 1ère fois en mars 2014, totalise 42 réalisations avec l'équipe de France, soit une de plus que Platini. Avec 36 buts, Karim Benzema, qui a fait son retour après de longues années d'absence, pointe à la 5e place de ce classement devant David Trezeguet (34 buts en 71 sélections).

Zinédine Zidane (108 sélections) suit derrière avec 31 buts et devance Just Fontaine (21 sélections) ainsi que Jean-Pierre Papin (54 sélections), chacun auteur de 30 buts sous le maillot tricolore, alors que Youri Djorkaeff (28 buts en 82 sélections) complète ce top 10.

Les 10 meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus

1. Thierry Henry : 51 buts



2. Olivier Giroud : 47 buts



3. Antoine Griezmann 42 buts



4. Michel Platini : 41 buts



5. Karim Benzema : 36 buts



6. David Trezeguet : 34 buts



7. Zinédine Zidane : 31 buts



8. Just Fontaine : 30 buts



8. Jean-Pierre Papin : 30 buts



10. Youri Djorkaeff : 28 buts