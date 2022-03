Vidéo : un boxeur mord sauvagement son adversaire à l’épaule

Un fan de Mike Tyson ? Opposé à Josue Vargas, samedi soir, à Las Vegas, Nicolas Pablo Demario a sauvagement mordu son adversaire à l’épaule. S’il a échappé par miracle à la disqualification, il s’est incliné aux points.

Cette scène n’a pas été sans rappeler le moment d’histoire vécu en 1997 lorsque Mike Tyson a arraché un morceau de l’oreille d’Evander Holyfield. Près de 25 ans plus tard, Nicolas Pablo Demario a imité le célèbre boxeur américain.

L’Argentin ne s’en est pas pris à l’oreille de Josue Vargas, mais à son épaule. Dans la 5e reprise, alors que les deux combattants étaient l’un contre l’autre, Nicolas Pablo Demario a croqué le Portoricain sans explication. L’arbitre est immédiatement intervenu pour séparer les deux hommes.

A look at Nicolas Pablo Demario biting Josue Vargas #BercheltNakathila | RIGHT NOW | @ESPNPlus pic.twitter.com/D8FIEgqaFJ

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 27, 2022