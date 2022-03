Vidéo : L’ arrivée au stade en chantant et en dansant de l’Afrique du Sud

C’est un rituel. Opposée, ce mardi, à l’équipe de France, à Lille, l’Afrique du Sud est arrivée au stade Pierre-Mauroy en chantant et en dansant dans les couloirs de l’enceinte lilloise.

A un peu plus d’une heure du coup d’envoi de la rencontre, les «Bafana Bafana» ont fait leur apparition dans l’antre du Losc. Et ils ont assuré le spectacle avec un chant qu’ils ont étonné tout tapant dans leurs mains et en dansant jusqu’à leur vestiaire. Un moment immortalisé par les caméras de la Fédération française de football.

L’arrivée des Sud-Africains au Stade Pierre Mauroy #FRAAFS pic.twitter.com/knVKBznmsC — Equipe de France (@equipedefrance) March 29, 2022

De leur côté, les Bleus ont effectué une arrivée beaucoup plus traditionnelle pour ce deuxième match amical quatre jours après la victoire contre la Côte d’Ivoire (2-1). Et les champions du monde, qui restent sur six victoires consécutives, vont tenter de prolonger leur série face à une équipe qu’elle n’a plus affrontée depuis le fiasco de la Coupe du monde 2010.

Didier Deschamps pourrait profiter de cette rencontre pour effectuer une revue d’effectif à quelques mois du Mondial. Une occasion à saisir pour marquer l’esprit du sélectionneur et espérer faire partie de l’aventure au Qatar.