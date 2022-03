Guerre en Ukraine : La substance qui aurait empoisonné Roman Abramovich connue ?

Roman Abramovich a échappé à la mort. Impliqué dans les négociations de paix entre l’Ukraine et la Russie, l’oligarque russe aurait été victime d’un empoisonnement, avec deux autres membres de l’équipe de négociations, au cours d’une réunion au début du mois. Il aurait ingéré une substance toxique composée d’organophosphorés, selon «El Mundo».

L’homme d’affaires a craint pour sa vie. «Est-on en train de mourir ?», aurait-il lancé à son équipe à la découverte des premiers symptômes d’empoisonnement. Dans les heures qui ont suivi une rencontre pour trouver une issue au conflit, Roman Abramovich, proche de Vladimir Poutine, a eu la peau du visage et des mains qui a commencé à peler, provocant de fortes douleurs.

Il aurait également eu les yeux rouges et des larmoiements constants. Il aurait même perdu la vue pendant quelques heures et a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours dans un hôpital en Turquie. Quelques jours plus tard, il aurait été aperçu à l’aéroport de Tel Aviv, en Israël, très affaibli et amaigri avec les cheveux blancs.

La substance aurait été dissimulée dans du chocolat. Mais la dose n’a pas été administrée de manière suffisante pour entraîner la mort. Pour certains experts, le but n’était pas de le tuer mais il s’agissait d’un avertissement de la part des auteurs de l’empoisonnement afin d’avertir Roman Abramovich de ne pas prendre parti pour l’Ukraine lors des négociations. Cette théorie, qui est toujours en cours de vérification, n’a pas été confirmée par Kiev.