PSG-Bayern Munich, quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Vainqueur à l’aller en Allemagne (1-2), le PSG reçoit le Bayern Munich, ce mercredi, en quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine. Voici le programme TV complet.

Près de 25 000 spectateurs sont attendus au Parc des Princes pour cette rencontre, où les Parisiennes sont en ballotage favorable pour décrocher leur billet pour les demi-finales. La semaine passée, les filles de Didier Ollé-Nicolle se sont imposées en Bavière grâce à Marie-Antoinette Katoto.

Et si le club de la capitale sera privée Jade Le Guilly et Sara Däbritz, la formation allemande se présentera avec une équipe décimée par le Covid-19 avec pas moins de sept cas. Face à cette avalanche d'infection, le Bayern Munich, qui occupe la 2e place du championnat d'Allemagne à un point de Wolfsburg, avait sollicité l’UEFA pour demander un report. Mais l’instance n’a pas donné suite à cette demande.

Quoi qu’il en soit, le PSG demeure déterminé à poursuivre son parcours dans la plus prestigieuse Coupe d’Europe. «On sait que pour l’instant, les féminines du PSG n’ont pas beaucoup de titres à leur palmarès. Cette année, on veut inscrire le plus de lignes possibles à ce palmarès. (…) Demain soir (mercredi), l’idée est de continuer notre œuvre», a lancé le coach parisien. Et ainsi faire quelque peu oublier aux supporters l’élimination de Marquinhos et ses coéquipiers.

Le programme TV

PSG-Bayern Munich

Mercredi 30 mars

Quarts de finale retour de la Ligue des champions féminine

A partir de 21h en direct sur Youtube et DAZN