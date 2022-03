Coupe du monde 2022 : L’Algérie a demandé à la Fifa de rejouer son barrage contre le Cameroun

L’Algérie n’a toujours pas digéré son élimination. Deux jours après avoir été sortie par le Cameroun en prolongations, la Fédération algérienne de football, qui estime avoir été lésée par l’arbitrage, a déposé, ce jeudi, un recours auprès de la Fifa pour rejouer son barrage retour.

A deux minutes près, les hommes de Djamel Belmadi avaient leur billet pour le Qatar en poche. Alors qu’Eric Maxim Choupo Moting avait remis les deux équipes à égalité, après la victoire des Fennecs à l’aller à Douala (0-1), Ahmed Touba pensait offrir la qualification à son pays en égalisant au bout des prolongations. Mais sur la dernière action, Karl Toko-Ekambi a arraché la victoire (1-2) et offert la qualification au Cameroun au terme d’une rencontre houleuse, marquées par diverses décisions arbitrales controversées.

Islam Slimani s’est notamment vu refuser deux buts par l’arbitre Gambien Bakary Gassama. Ces décisions litigieuses ont poussé les dirigeants algériens à formuler un recours pour demander à rejouer le match. «La FAF a introduit auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) un recours à l’encontre de l’arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match barrage retour Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars 2022 au Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida», a écrit la Fédération algérienne dans un communiqué.

Et d’ajouter : «La FAF est déterminée à user de l’ensemble des voies légalement permises pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l’honnêteté et la partialité de l’arbitrage.» Elle a également demandé «l’ouverture d’une enquête» par la Fifa pour faire «toute la lumière sur l’arbitrage» de cette rencontre.

Ce recours n’a néanmoins que très peu de chances d’aboutir, et le Cameroun devrait bien participer à sa 8e Coupe du monde en novembre prochain au Qatar.