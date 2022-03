Coupe du monde 2022 : quels sont le meilleur et le pire tirage pour l’équipe de France ?

L’équipe de France va savoir. Champions du monde en titre, les Bleus connaîtront ce vendredi leurs trois adversaires du premier tour de la Coupe du monde 2022 à l’issue du tirage au sort, qui sera effectué à Doha (Qatar).

A un peu plus de sept mois du coup d’envoi du Mondial (21 novembre-18 décembre), tous les regards seront tournés vers la capitale qatarie. Ce sera évidemment le cas des coéquipiers d’Hugo Lloris, impatients de savoir quelles nations ils seront amenés à affronter lors de la phase de groupes.

Troisième au classement Fifa, l’équipe de France sera tête de série et placée dans le chapeau 1 en compagnie du Qatar, pays organisateur, du Brésil, de la Belgique, de l’Argentine, de l’Angleterre, de l’Espagne et du Portugal. Autant de nations qui ne pourront pas figurer dans le même groupe que celui des hommes de Didier Deschamps.

Mais ils peuvent néanmoins tomber dans une poule relevée avec les Pays-Bas, l’Allemagne, la Croatie, vice-championne du monde, ou encore la Suisse, qui avait éliminé les Tricolores au dernier Euro, présents dans le chapeau 2, mais aussi le Sénégal, le Maroc ou la Pologne placés dans le chapeau 3 et enfin le Cameroun ou encore le Canada dans le chapeau 4.

En prenant en compte le classement Fifa, même s'il n'est pas toujours très représentatif, le pire tirage verrait les Bleus être opposés aux Pays-Bas (10e), au Sénégal (20e), champion d’Afrique en titre, et au Canada (38e). En revanche, ils pourraient bénéficier d’un tirage plus abordable s’ils héritent des Etats-Unis (15e), de la Tunisie (35e) et de l’Arabie Saoudite (49e).

Mais peu importe le tirage, les Bleus auront un statut à défendre au Qatar et devront éviter de connaître la même désillusion qu’en 2002 lorsqu’ils avaient été sortis dès le 1er tour, quatre ans après avoir été sacrés champions du monde.