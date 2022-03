Coupe du monde 2022 : Voici le nouveau ballon pour la compétition (Photos)

Qui dit nouvelle compétition, dit nouveau ballon. Adidas a présenté, mercredi, le modèle pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). Il s’agit du 14e ballon crée par la marque aux trois bandes pour un Mondial.

Après «Jabulani» en 2010 en Afrique du Sud, «Brazuca» quatre ans plus tard au Brésil ou encore «Telstar 18» lors de la dernière édition en Russie, voici «Al Rihla». Son nom signifie «le voyage» en arabe et «tire son inspiration de la culture, de l’architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar», a indiqué la Fifa.

À dominante blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, ce ballon qui sera utilisé sur les pelouses du Qatar se veut «plus aérodynamique que tous les autres ballons de la Coupe du Monde» et «a été conçu pour favoriser un jeu rythmé», a annoncé Adidas dans un communiqué.

«Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde», a ajouté Franziska Löffelmann, directrice Conception-Football Graphics & Hardwear de la marque. Et dans une volonté du respect de l’environnement, «Al Rihla» est le premier ballon de la Coupe du monde fabriqué uniquement avec des encres et des colles à base d'eau.

Le ballon officiel de la Coupe du monde 2022 est disponible en exclusivité (jusqu’au 12 avril) sur le site d’Adidas au prix de 150 euros.

