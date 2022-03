Equipe de France féminine : Kheira Hamraoui pas retenue par Corinne Diacre à deux mois de l’Euro

Rappelée en février, Kheira Hamraoui n’a pas été retenue, ce jeudi, par Corinne Diacre pour les matchs d’avril de l’équipe de France féminine. Un mauvais présage à seulement deux mois de l’Euro en Angleterre.

Revenue lors du dernier rassemblement, malgré les remous provoqués par son agression en novembre et des tensions avec ses coéquipières Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, la joueuse du PSG a cette fois-ci été laissée de côté.

Et «son absence n'est pas liée» à sa sortie sur blessure, mercredi, en Ligue des champions contre le Bayern Munich, a précisé la sélectionneuse tricolore. Mais elle n’est pas la seule à ne pas figurer dans la liste.

L'ancienne capitaine Amandine Henry, pourtant opérationnelle à Lyon, est aussi écartée, comme Eugénie Le Sommer, absente depuis un an et blessée depuis la mi-mars. Leurs chances de disputer l’Euro (6-31 juillet) sont plus qu’infimes.

Pour cet ultime rassemblement avant la compétition outre-manche, Corinne Diacre a misé un groupe stabilisé de 23 joueuses pour les deux matchs de qualifications pour le Mondial-2023 au pays de Galles (8avril) et contre la Slovénie (12 avril).