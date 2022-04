Chelsea : Thomas Tuchel en plein divorce qui pourrait lui coûter plusieurs millions d’euros

Thomas Tuchel traverse une période agité. Aussi bien sur le plan professionnel que privé. Alors que Chelsea est dans le flou, avec le retrait de Roman Abramovich, et a été sèchement battu, ce week-end, en championnat par Brentford (1-4), l’entraîneur allemand est en plein divorce avec sa femme, selon The Mail on The Sunday.

Après 13 ans de mariage, Thomas Tuchel et sa compagne Sissi ont décidé de se séparer et de mettre un terme à la vie commune. La procédure a été engagée par l’ancienne journaliste il y a quelques jours seulement. Et malgré les efforts pour éviter d’en arriver à cette situation, le couple n’est pas parvenu à trouver une solution pour empêcher le divorce.

«Sissi et Thomas ont essayé de résoudre leurs différends et d’éviter la séparation, mais ils n’ont finalement pas trouvé de solution viable. C’est triste, mais désormais leur unique objectif est de s’assurer que leurs filles restent leur priorité. Les papiers ont été déposés la semaine dernière afin de permettre la validation du divorce», a indiqué un proche du couple au média britannique.

Et ce divorce pourrait coûter cher à l’ancien entraîneur du PSG. Sa femme avait quitté son emploi de journaliste au sein du journal allemand Süddeutsche Zeitung pour s’occuper de leurs enfants. Elle pourrait ainsi bénéficier d’une partie des revenus du coach de Chelsea, qui perçoit plus de 11 millions d’euros par an en Angleterre, ainsi que de la moitié de son capital actuel. Même si Thomas Tuchel et sa future ex-femme ont la volonté que le divorce se passe de la meilleure des manières.