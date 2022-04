Lille : Une altercation entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec ?

Il y avait de la frustration, samedi, dans les rangs du Losc après le match nul contre Bordeaux (0-0). Mais également de la tension dans le vestiaire avec notamment une altercation qui aurait éclaté entre Hatem Ben Arfa et son entraîneur Jocelyn Gourvennec, selon Téléfoot.

Dans la course au podium, Lille a perdu deux points précieux. En supériorité numérique pendant près d'une heure, et malgré plusieurs occasions franches, les coéquipiers de José Fonte ont buté sur la défense bordelaise, qui n’a pas encaissé de but dans un match pour la première fois de la saison. Un résultat qui a engendré de la déception et de l’agacement côté lillois.

Devant la presse, le capitaine des Dogues avait révélé des tensions au coup de sifflet final. «C’était tendu dans le vestiaire, avait reconnu José Fonte. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. (…) C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile.»

Et les tensions auraient été encore un peu plus exacerbées entre Hatem Ben Arfa et Jocelyn Gourvennec, qui auraient eu une «vive explication». La raison n’est pas connue, mais elle pourrait être en rapport avec l’utilisation du joueur formé à Lyon. Arrivé libre en janvier, Ben Arfa n’est rentré qu’à dix minutes de la fin, à la place de Jonathan Bamba, et n’a pas encore disputé le moindre match dans son intégralité.

Et en huit rencontres sous le maillot lillois, il n’a pas inscrit le moindre but et n’a délivré qu’une passe décisive lors de la défaite début février contre le PSG (1-5). La semaine promet d’être agitée dans le nord jusqu’au déplacement dimanche prochain à Angers.