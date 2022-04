Tour des Flandres 2022 : Mathieu Van der Poel s'offre une 2e victoire, Valentin Madouas sur le podium

Un deuxième «Ronde» pour Mathieu Van der Poel. Déjà vainqueur en 2020, Mathieu Van der Poel a remporté le Tour des Flandres, ce dimanche, pour la 2e fois de sa carrière. Le cycliste néerlandais a devancé au sprint son compatriote Dylan Van Baarle et le Français Valentin Madouas.

Sur les routes belges, Mathieu Van der Poel a ajouté un nouveau succès de prestige à son palmarès. Et il est allé le chercher aux forceps dans un final indécis jusqu’à la ligne d’arrivée, frustant Tadej Pogacar au terme d'un duel acharné.

Présentés que les deux favoris, après le forfait de Wout Van Aert positif au Covid-19, le Néerlandais et le Slovène se sont échappés à quinze kilomètres de l’arrivée dans la dernière montée du Vieux-Quaremont pour se disputer la victoire. Et le dernier vainqueur du Tour de France, qui participait à son premier Tour des Flandres et qui a été le principal animateur de la course, semblait le plus fort.

Mais Van der Poel a l’expérience a l’expérience de ces Classiques et a su la mettre à profit pour triompher sur cette 106e édition aux dépens de Pogacar. A quelques centaines de mètres de la ligne, les deux hommes se sont pratiquement retrouvés à l’arrêt, en attendant de savoir qui de l’un ou de l’autre aller passer à l’action en premier. Cet attentisme a profité à Dylan van Baarle et Valentin Madouas, revenus sur le duo de tête. C’est à ce moment précis que Mathieu Van der Poel a choisi de déclencher son sprint. Le coup parfait pour le Néerlandais qui a fait parler sa pointe de vitesse pour lever les bras au ciel.

Derrière, Tadej Pogacar a dû se contenter de la 4e place, faisant part de son dépit à l’arrivée. Le podium de ce Ronde a finalement été complètement par van Baarle et Madouas, devenu le premier Français à monter sur le podium du Tour des Flandres depuis Sylvain Chavanel en 2011.

«Il a manqué un petit peu de jambes dans le vieux Quaremont pour pouvoir suivre. Pour moi, c’est déjà magnifique d’arriver à faire un podium sur un Monument», s’est félicité le Français. Mais il faudra attendre encore au moins un an avant d’avoir un successeur à Jacky Durand, dernier vainqueur Tricolore sur le Tour des Flandres en… 1992.