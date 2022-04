Coupe du monde 2022 : un France-Maroc en amical ?

L’équipe de France pourrait affronter le Maroc en match amical pour préparer la Coupe du monde 2022.

Kylian Mbappé contre Achraf Hakimi ? Si pour le moment rien n’est officiel, l’information a été dévoilée par le site winwin mais également le quotidien marocain Al Mountakhab. D’après leurs sources, la Fédération française de football souhaiterait que cette confrontation ait lieu en juin et septembre.

Les champions du monde en titre étant tombés dans un groupe dans lequel figure la Tunisie (ainsi que le Danemark et un barragiste), une opposition avec les Lions de l’Atlas serait adéquate pour préparer l’affrontement contre les Aigles de Carthage au Qatar.

Le dernier France-Maroc remonte à 2007

Reste que la tenue d’un France-Maroc (on ne sait pas encore où aurait lieu le match) est encore sous le coup de l’interrogation. Les dates internationales sont très rares. Et entre la Ligue des nations et les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023, il va falloir batailler pour trouver un créneau pour cette rencontre.

A noter que le Maroc, qualifié après avoir éliminé la RD Congo (1-1, 4-1) en barrages de la zone Afrique, est tombé dans la poule de la Belgique, de la Croatie et du Canada.

La France et le Maroc se sont affrontés à cinq reprises par le passé pour un bilan de 3 victoires pour les Bleus et deux nuls. La dernière confrontation remonte au 16 novembre 2007 avec un match nul (2-2) au stade de France.