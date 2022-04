Hauts-de-France : un arbitre violemment agressé et transporté à l’hôpital après un match en moins de 17 ans

Une semaine après des faits similaires à Melun, en Seine-et-Marne, un jeune arbitre a été violemment agressé, ce samedi, dans les Hauts-de-France, au terme d’un match de la catégorie des moins de 17 ans et a dû être transporté à l’hôpital.

Les faits se sont déroulés à Salouël, dans la Somme. Opposé à Albert, le club local s’est incliné sur son terrain (0-1). Si le match s’est plutôt bien déroulé dans son ensemble, la situation a dégénéré au coup de sifflet final. Au moment de quitter la pelouse et de rejoindre les vestiaires, l’officiel, âgé de 18 ans, a été pris à partie par les parents d’un des joueurs de Salouël. Venus avec leur chien, ils ont copieusement insulté le jeune homme. Profitant de la situation, ils ont été imités par leur fils.

L’arbitre n’a alors pas hésité et a décidé de sortir un carton rouge à l’encontre du joueur de Salouël. Les insultes se sont alors intensifiées avant qu’il ne soit passer à tabac par le frère du joueur incriminé. «J’ai été poussé et j’ai reçu des coups à la tête par le frère de l’enfant expulsé. Je suis tombé la tête la première sur le sol, je me suis fait taper à terre et un autre joueur de Salouël a profité de la situation pour me lyncher également», a-t-il confié dans des propos rapportés par «le 11 amiénois».

Secouru par des joueurs et des dirigeants de l’équipe visiteuse, il a été transporté à l’hôpital après l’intervention des forces de l’ordre qui sont se sont rendues sur place. Et le jeune arbitre souffre de multiples blessures : un traumatisme crânien, une lésion à la tête au niveau du front et une dermabrasion au niveau du cervical droit sur sept centimètres de haut.

S’il espère «désormais que ces personnes soient sanctionnées», le club de Salouël lui a présenté ses excuses et a demandé au District de la Somme que les agresseurs, qui risquent une suspension de licence d’une durée de cinq ans, «soient suspendus de licence pendant un certain moment».

Le président n’a en tout cas pas attendu pour prendre des sanctions. «On ne tergiverse pas avec ce genre d’attitudes et j’ai pris la décision de les expulser. C’est intolérable. On n’est pas un club malfaisant ou voyou, on ne s’est jamais comporté de la sorte et ce n’est pas aujourd’hui que ça va débuter. C’est un acte isolé», a-t-il déclaré. De son côté, l’arbitre a porté plainte et il pourra compter sur le soutien de Salouël.