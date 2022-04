Kylian Mbappé : comment les déclarations sur son avenir ont été perçues en Espagne ?

La sortie de Kylian Mbappé sur son avenir n’est pas passée inaperçue. En France, comme en Espagne, où l’attaquant français, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, est annoncé du côté du Real Madrid. Et ses propos ont évidemment beaucoup fait réagir.

Au Parc des Princes, dimanche soir, Kylian Mbappé a été encore une fois été l’homme de la soirée. Sur le terrain, avec un doublé et trois passes décisives qui ont offert une large à Paris face à Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Mais aussi en dehors de la pelouse. Au coup de sifflet final, le n°7 parisien a pris la parole et a accepté d’évoquer son futur qui est toujours aussi incertain.

A trois mois de la fin de son contrat, le prodige de Bondy a assuré qu’il n’avait toujours pas pris sa décision, précisant qu’il y avait «de nouveaux éléments». Et s’il avait émis la volonté de quitter le PSG l’été dernier, pour rejoindre le Real Madrid, il n’a pas fermé la porte à une possible prolongation. «Rester au PSG, c’est possible ? Oui, bien sûr !», a-t-il lancé. Des propos qui ont dû mettre du baume au cœur des dirigeants parisiens, qui mettent tout en œuvre depuis plusieurs mois pour convaincre leur joueur de poursuivre l’aventure dans la capitale française.

De l’autre côté des Pyrénées, les déclarations ont eu l’effet inverse. Alors que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid était déjà considérée comme acquise, la tendance est beaucoup moins à l’optimisme dans les divers médias ibériques. Sur son site, AS a immédiatement relayé les propos du champion du monde 2018. «Mbappé surprend sur son avenir», a écrit le journal. De son côté, Sport parle «d’avertissement» lancé par Mbappé au Real Madrid. Pour Mundo Deportivo, qui a placé l’information en tête de son site, «Mbappé fait peur au Real Madrid».

La célèbre émission «El Chiringuito» s’est également fait écho de la sortie de l’ancien monégasque. Si le présentateur Josep Pedrerol a assuré que le Real Madrid se voulait «tranquille», certains de ses confrères ont eu la dent dure et ont fustigé les propos de Kylian Mbappé. «Ce n’est pas comme ça qu’on négocie avec le Real Madrid», a lancé un spécialiste du Real Madrid. Et d’ajouter : «Le club est au-dessus de tout. Même de Kylian Mbappé.» Un autre journaliste s’est lui montré préoccupé. «Madrid doit avoir peur, Mbappé prend du recul», a-t-il lâché. Preuve que l’avenir de Kylian Mbappé n’a pas fini de faire (beaucoup) parler.