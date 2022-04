Limoges 2022 : nageurs, enjeux, horaires, TV… tout savoir sur les championnats de France de natation

Les Championnats de France 2022 de natation se déroulent du mardi 5 au dimanche 10 avril. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule la compétition ?

Les championnats de France de natation se déroulent du 5 au 10 avril à Limoges.

Quels sont les enjeux ?

Ces championnats seront très importants pour les nageurs afin de décrocher leur sélection pour les championnats du monde du 18 au 25 juin à Budapest et aux championnats d’Europe du 11 au 17 août à Rome.

«Limoges sera le rendez-vous à ne pas manquer pour gagner sa place en équipe de France cet été et s’envoler concurrencer les meilleurs du monde à Budapest puis à Rome. Les critères de sélection se veulent exigeants et suivent l’idée qu’il faut être capable de répondre présent le jour J, explique Julien Issoulié, Directeur Technique National. (…) les deux seules places qualificatives au championnat du monde vont amener les nageurs à hausser leur niveau de performance. Pour se qualifier au championnat du Monde de Budapest, il n’y aura pas d’autres choix que de faire un temps inferieur ou égal à celui du standard A de la FINA, et se classer dans les deux premiers de sa course. Pour Rome, la sélection sera basée sur les mêmes temps tout en étant plus ouverte car il pourra y avoir jusqu’à 4 qualifiés par épreuve.»

Quels nageurs présents ?

Parmi les nageurs présents à Limoges, il y aura Charlotte Bonnet, Lucie Delmas, Mélanie Hénique, Fantine Lesaffre, Florent Manaudou, Yohann Ndoye Brouard, Jordan Pothain, Marie Wattel ou encore Assia Touati.

Quelle chaîne ?

La compétition sera à suivre quotidiennement sur beIN SPORTS et Sport en France.