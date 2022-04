Manchester United : Cristiano Ronaldo a perdu six millions d’euros de bonus

Pour la cinquième saison consécutive, Manchester United va achever l’exercice sans le moindre trophée et nouvelle ligne à son palmarès. Une saison blanche qui va priver Cristiano Ronaldo de près de six millions d’euros de bonus, a rapporté The Sun.

Douze ans après son départ, la star portugaise a fait son retour dans le nord de l’Angleterre l’été dernier. Et pour revenir chez les Red Devils, «CR7» a accepté de diminuer sensiblement son salaire par rapport à ses émoluments à la Juventus Turin. Mais il avait négocié diverses primes au moment de la signature de son contrat.

Il aurait ainsi pu toucher un bonus de trois millions d’euros si Manchester United avait atteint la finale de la Ligue des champions au mois de mai au Stade de France. Mais Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été éliminés dès les 8es de finale par l’Atlético Madrid.

Il aurait également pu percevoir une prime de 1,8 millions d’euros en cas de titre de champion d’Angleterre. Sauf que l'équipe entraînée par Ralf Rangnick occupe seulement la 7e place du championnat anglais à 22 points de son voisin Manchester City. L’élimination dans les coupes nationales l’a aussi privé d’autres primes.

Mais le quintuple Ballon d’or pourrait se consoler avec une autre prime. Il touchera en effet un bonus s’il termine meilleur buteur du club. Et il est bien parti pour y parvenir. Avec 18 buts inscrits en 33 matchs cette saison, il devance largement son compatriote Bruno Fernandes (9 buts en 38 matchs).