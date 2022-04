Angleterre : voici le plus beau but de l'histoire pour Wayne Rooney

Wayne Rooney a dévoilé le but qu’il considère le plus beau de l’histoire de la Premier League.

Auteur de plus de 200 buts dans le championnat d’Angleterre lorsqu’il était encore joueur, l’ancien attaquant de Manchester United s’est confié dans l’émission «Monday Night Football», sur Sky Sports, sur ses années avec les Red Devils (253 réalisations toutes compétitions confondues).

Alors qu’il analysait la victoire de Tottenham sur Newcastle (5-0), l’ex-buteur de la sélection des Three Lions a été invité à commenter la relation entre les deux attaquants des Spurs Harry Kane et Son Heung-Min. Les présentateurs ont alors comparé ce duo à celui que Wayne Rooney formait avec Robin Van Persie.

Et au moment où une vidéo d’un but était diffusée sur les écrans, le joueur formé à Everton a confié qu’il s’agissait pour lui du plus beau but de l’histoire inscrit en Premier League.

Ce but en question a été inscrit par le Néerlandais à Old Trafford contre Aston Villa en 2013. Sur un contre, Wayne Rooney hérite du ballon et adresse une longue transversale en profondeur (du milieu de terrain) à Robin Van Persie qui, à l’entrée de la surface, reprend d’une volée instantanée qui finit pas loin de la lucarne.

«Pour moi, c'est le plus beau but de l'histoire de la Premier League», a confié Rooney. Aux fans de juger.