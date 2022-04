«J’étais bourré…» : la réponse de Neymar sur son hygiène de vie après son doublé contre Lorient

Neymar a réglé ses comptes. Au lendemain de son doublé inscrit face à Lorient (5-1), le Brésilien a répondu à ses détracteurs avec un message ironique posté sur les réseaux sociaux.

Si Kylian Mbappé a été l’homme de la soirée, dimanche soir au Parc des Princes, avec deux buts et trois passes décisives, Neymar a été l’un des artisans du large succès parisien. Sur un service de l’attaquant français, il a ouvert le score avant de sceller la victoire du club de la capitale dans les arrêts de jeu.

Au départ de l’action, il a notamment réalisé un petit pont sur Fabien Lemoine, rentré en jeu quelques minutes plus tôt. Et le Brésilien a repris les images de son geste technique qu’il a partagé sur son compte Instagram avec un message destiné à ceux qui ont critiqué son hygiène de vie et laissé entendre qu’il se rendait parfois à l’entraînement alcoolisé. «J’étais bourré voilà pourquoi c’est passé… comme ils disent ici», a-t-il posté avec plusieurs émojis.

« J’étais « ivre » c’est pour ça que c’est passé comme ils disent ici » pic.twitter.com/eExGO4OhKf — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 4, 2022

Auteur de 7 buts cette saison toutes compétitions confondues, Neymar, déjà apparu en jambes avec l’équipe du Brésil pendant la trêve internationale, va désormais devoir confirmer son retour en forme, dès samedi, lors du déplacement à Clermont, pour permettre au PSG de se rapprocher de son 10e titre de champion de France et quelque peu atténuer la déception de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions.