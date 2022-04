Saint-Etienne : Mahdi Camara écarté après avoir cassé le nez d’un gardien de l’équipe réserve au cours d’une violente bagarre

La saison de Saint-Etienne est loin d’être un long fleuve tranquille. A la lutte pour son maintien en Ligue 1, le club connaît des remous en interne avec Mahdi Camara, qui a été écarté du groupe professionnel avec effet immédiat pour avoir cassé le nez d’un gardien de l’équipe réserve au cours d’une violente bagarre, selon L’Equipe.

Les raisons de ce vif accrochage remontent au match entre Saint-Etienne et Marseille, dimanche, à Geoffroy-Guichard. Au cours de la rencontre perdue par les Verts (2-4), Mahdi Camara, ainsi que d’autres joueurs stéphanois, auraient été la cible de moqueries de trois supporters. La mère et le frère du n°8 des Verts, présents dans la tribune réservée aux familles, ont entendus ces invectives et le ton serait rapidement monté. Alors que la mère de Mahdi Camara aurait été insultée, son frère en serait venu aux mains avec un des spectateurs avant que les stadiers n’interviennent dans les travées pour séparer les protagonistes.

Au courant de cette échauffourée, Mahdi Camara n’avait pas l’intention d’en rajouter. Mais à son retour à l’entraînement, lundi, il est sorti de ses gonds en apprenant que Yanis Bourbia, gardien remplaçant de l’équipe réserve de l’ASSE (National 3), s’était vanté d’avoir «cassé la bouche du frère de Camara», selon le quotidien sportif. L’ancien capitaine des Verts a tenté d’obtenir des excuses du portier. En vain. Une bagarre entre les deux joueurs aurait alors éclaté au centre d’entraînement des Verts devant des personnes du club.

Dans les échanges de coups, Yanis Boubia a eu le nez cassé et la bouche amochée. Il a également dû être hospitalisé pour se faire poser des points du suture. Face à ses événements, la direction stéphanoise a décidé la mise à l’écart de Mahdi Camara pour cinq jours avec suspension de salaire et interdiction de s’entraîner avec le groupe professionnel. Il ne sera donc pas du déplacement, vendredi, pour la rencontre capitale face à Lorient.

De son côté, Yanis Bourbia, qui devrait également écoper d’une sanction financière, a nié avoir insulté la mère de Mahdi Camara lors d’une entrevue avec les dirigeants. Son père a lui fait part de son intention de déposer plainte pour coups et blessures.