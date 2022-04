Vidéo : un jeune tennisman français gifle son adversaire en fin de match

C'est la règle : à la fin d'un match de tennis, les deux joueurs se serrent la main. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé, lundi 4 avril, lors d'un tournoi junior international disputé à Accra (Ghana). Un jeune joueur français, Michael Kouame, a giflé son adversaire.

Agé de 15 ans, le 589e joueur au classement ITF Junior venait de perdre la rencontre en trois sets au jeu décisif (7-5) qui l'opposait au Ghanéen Raphael Nii Ankrah, 1688e mondial chez les juniors.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France slaps Raphael Nii Ankrah after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ

