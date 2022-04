Coupe du monde 2022 : vers des matchs de 100 minutes ?

La FIFA envisagerait de rallonger le temps des matchs de la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar en novembre et décembre prochain, selon la presse italienne.

Adieu les 90 minutes ? Selon le Corriere dello Sport, l’instance internationale aurait l’envie de prendre de nouvelles mesures dans le but d’éviter la perte de temps. Ainsi, la solution serait d’allonger les matchs de dix minutes.

Mais pourquoi une telle idée ? Le temps de jeu pur n’était que de 54 minutes et 39 secondes, selon le record officiel de l'UEFA.

Et selon une étude du CIES (Observatoire du football) publiée l’an dernier, 65,6 % du temps de jeu total est effectivement joué au football aux Pays-Bas, ce qui donne 59 minutes et 2 secondes.

L’utilisation de la VAR serait aussi la cause de cette proposition. L'exemple le plus cité est le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre l’Ajax et Benfica où il y a eu moins de 55 minutes de jeu effectif.

Si la mesure est un objectif majeur de la FIFA, le comité international des règles devra encore examiner la demande.