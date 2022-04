Formule 1 : le championnat du monde sur Canal+ jusqu’en 2029

Canal+ a officialisé ce mercredi un nouvel accord pour la diffusion exclusive jusqu’en 2029 du championnat du monde de Formule 1.

Les abonnés auront rendez-vous au premier virage pendant encore un moment. Diffusée sur les antennes du groupe Canal depuis 2013, la F1 rencontre un immense succès chaque week-end et enregistre des audiences en forte progression chaque saison.

«En 2021, ce sont 1,14 million de téléspectateurs en moyenne qui ont suivi les Grands Prix sur CANAL+ : une hausse de +18% par rapport à la saison précédente qui était déjà une saison record, et de +50% en deux ans, indique le groupe Canal dans un communiqué. En 2022, la tendance se poursuit avec les deux premiers Grands Prix déjà au sommet : 1,42 million de téléspectateurs pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite, et 1,31 million pour le Grand Prix de Bahreïn, plaçant ces deux courses dans le Top 5 des audiences historiques de CANAL+ en France.»

«Nous sommes fiers et heureux de continuer à proposer l’intégralité du Championnat du Monde de Formule 1 sur Canal+, pour nos abonnés en exclusivité jusqu’en 2029, a réagi Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe Canal+. Nous remercions notre partenaire Formula 1 et tout particulièrement Stefano Domenicali pour leur confiance renouvelée, qui nous permet de déployer un dispositif qui séduit les fans de la discipline et attire un public de plus en plus large. Depuis maintenant 10 ans, nous proposons une couverture en immersion complète et une expertise reconnue mondialement, sans cesse renouvelée et perfectionnée par la rédaction sports mécaniques de CANAL+ emmenée par Thomas Sénécal. Le Championnat du Monde de Formule 1 constitue un rendez-vous incontournable de notre offre sports, en témoignent les chiffres d’audience en augmentation de 50% en deux ans.»

Les abonnés pourront donc encore profiter des commentaires passionnés et désormais incontournables de Julien Fébreau, des analyses expertes et passionnantes de Jacques Villeneuve, Romain Grosjean, Franck Montagny ou encore Jean Alesi.

Pour rappel, tous les contenus, les Grands Prix, reportages, émissions, et toute l’actualité de la Formule 1 sont et seront disponibles via myCanal. Ce nouvel accord prévoit également l’intégration de l'application F1TV Pro dans myCanal, accessible pour la première fois aux abonnés Canal+.